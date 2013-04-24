东南亚股市：多数小涨，新加坡股市收在逾五年高位

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 447.66 3.03 +0.68 +5.56 424.10 新加坡 3322.71 38.36 +1.17 +4.91 3167.08 马来西亚 1707.35 6.96 +0.41 +1.09 1688.95 泰国 1553.85 4.50 +0.29 +11.63 1391.93 印尼 5011.61 36.28 +0.73 +16.10 4316.69 菲律宾 6972.69 -9.67 -0.14 +19.96 5812.73 越南 472.89 -0.80 -0.17 +14.30 413.73 (完)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
================== 今日重要政经消息================= 4月11日（周二） 国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公众假期。 *中兴通讯公布首季业绩。 4月18日（周二） 山东
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。