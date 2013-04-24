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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 19:00 BJT

东南亚股市：多数小涨，新加坡股市收在逾五年高位

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     447.66       3.03      +0.68      +5.56     424.10
 新加坡                                3322.71      38.36      +1.17      +4.91    3167.08
 马来西亚                              1707.35       6.96      +0.41      +1.09    1688.95
 泰国                                  1553.85       4.50      +0.29     +11.63    1391.93
 印尼                                  5011.61      36.28      +0.73     +16.10    4316.69
 菲律宾                                6972.69      -9.67      -0.14     +19.96    5812.73
 越南                                   472.89      -0.80      -0.17     +14.30     413.73
 (完)
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