版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 19:40 BJT

美股业绩：福特汽车第一季业绩好于预期，维持全年财测不变

路透底特律4月24日 - 福特汽车 周三公布第一季业绩好于预期：

* 第一季净利为16亿美元，合每股0.40美元，较上年同期增长2.15亿美元。

* 第一季营收增至358亿美元，上年同期为324亿美元。

* 第一季北美业务税前获利为24亿美元，营业利润率为11%。

* 第一季在亚太、非洲业务录得小幅税前获利，在欧洲和南美则亏损。

* 福特汽车称全年财测维持不变，税前获利料于2012年相当。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐