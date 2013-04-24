美股业绩：福特汽车第一季业绩好于预期，维持全年财测不变

国际油市：北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易--贸易商
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透底特律4月24日 - 福特汽车 周三公布第一季业绩好于预期：
* 第一季净利为16亿美元，合每股0.40美元，较上年同期增长2.15亿美元。
* 第一季营收增至358亿美元，上年同期为324亿美元。
* 第一季北美业务税前获利为24亿美元，营业利润率为11%。
* 第一季在亚太、非洲业务录得小幅税前获利，在欧洲和南美则亏损。
* 福特汽车称全年财测维持不变，税前获利料于2012年相当。(完)
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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