马来西亚期市：棕榈油收高，但需求忧虑抑制涨幅

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透吉隆坡4月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，因在稍早下跌后买兴出现，同时市场预期马来西亚接近停滞的产量将有助于缓解库存，这亦支撑了人气。
但低迷的经济数据引发投资者担心全球对大宗商品的需求或下滑，这令棕榈油涨幅受限。
“市场未有任何新的进展，因此这些天棕榈油都在上下振荡。总体上来看，市场面临宏观方面的压力--能源市场面临压力，以及中国和德国数据不怎么样，”一家外资大宗商品经济商的一名交易员说。
“事情进展对于棕榈油本身很有利，”该交易员称。“4月出口或为150万吨左右。而我们预计产量将增长2-3%，这可能会使得4月终端库存下滑至190万吨。”
3月库存为217万吨。
指标7月合约 收涨0.8%，报每吨2,290马币。
该合约交投在2,260-2,304马币之间，总成交量报24,635口，低于均值35,000口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 侯向明; 审校 王洋)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。