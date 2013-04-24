马来西亚期市：棕榈油收高，但需求忧虑抑制涨幅

路透吉隆坡4月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三上涨，因在稍早下跌后买兴出现，同时市场预期马来西亚接近停滞的产量将有助于缓解库存，这亦支撑了人气。

但低迷的经济数据引发投资者担心全球对大宗商品的需求或下滑，这令棕榈油涨幅受限。

“市场未有任何新的进展，因此这些天棕榈油都在上下振荡。总体上来看，市场面临宏观方面的压力--能源市场面临压力，以及中国和德国数据不怎么样，”一家外资大宗商品经济商的一名交易员说。

“事情进展对于棕榈油本身很有利，”该交易员称。“4月出口或为150万吨左右。而我们预计产量将增长2-3%，这可能会使得4月终端库存下滑至190万吨。”

3月库存为217万吨。

指标7月合约 收涨0.8%，报每吨2,290马币。

该合约交投在2,260-2,304马币之间，总成交量报24,635口，低于均值35,000口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 侯向明; 审校 王洋)