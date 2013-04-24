美国数据：4月19日止当周抵押贷款申请小幅增加--MBA

路透纽约4月24日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请小幅增加，因利率连续第五周下滑。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，4月19日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升0.2%至868.1。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整后的再融资申请指数小升0.3%至4,698.0，购房抵押贷款申请指数升0.3%至218.5。

再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于75%。

该周30年期固息抵押贷款利率下跌2个基点至3.65%，前周为3.67%。