版本:
中国
债券 | 2013年 4月 24日 星期三 19:18 BJT

美国数据：4月19日止当周抵押贷款申请小幅增加--MBA

路透纽约4月24日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请小幅增加，因利率连续第五周下滑。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，4月19日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升0.2%至868.1。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整后的再融资申请指数小升0.3%至4,698.0，购房抵押贷款申请指数升0.3%至218.5。

再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于75%。

该周30年期固息抵押贷款利率下跌2个基点至3.65%，前周为3.67%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 侯向明; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐