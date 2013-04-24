美国数据：4月19日止当周抵押贷款申请小幅增加--MBA

香港个股：辉山乳业被汇丰指其贷款违约，部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透纽约4月24日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请小幅增加，因利率连续第五周下滑。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，4月19日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数上升0.2%至868.1。该指数涵盖了再融资与购房需求。
经季节调整后的再融资申请指数小升0.3%至4,698.0，购房抵押贷款申请指数升0.3%至218.5。
再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于75%。
该周30年期固息抵押贷款利率下跌2个基点至3.65%，前周为3.67%。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 侯向明; 审校 王洋)
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。