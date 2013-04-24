中国经济：取消及下放一批行政审批，投资及生产经营活动为重点--国务院

路透北京4月24日 - 取消和下放一批行政审批事项是中国习李政府深化改革的新举措。中国国务院周三召开常务会议决定，第一批先行取消和下放71项行政审批项目等事项，重点是投资、生产经营活动项目。

“下一步，各部门要加大减少和下放行政审批事项工作力度，加快进度，科学评估，成熟一批推出一批。”会议公告称，“各级政府要适应职能转变新要求，把该放的事坚决放开，把该管的事管住管好，以政府职能转变的新成效为经济社会发展注入新的动力和活力。”

会议并指出，政府工作要在及时高效、科学有序应对自然灾害、公共卫生突发事件等的同时，继续抓好稳增长、推改革、促升级等各项重点工作。

国务院总理李克强月中表示，当前世界经济不确定、不稳定因素增多，虽然现在中国经济形势总体看是稳定的，但又相当复杂，经济增长的基础并不十分牢固；要提高宏观经济走势预见性，在站稳脚跟的基础上要着眼升级，打造中国经济“升级版”，依靠制度来增强经济发展后劲。

上月末，李克强从五个角度来阐释中国经济升级版，包括要立足内需，面向世界，深耕亚太；提高经济增长质量和效益；要体现在就业和收入上，要重视服务业；环境资源约束问题是躲不开的坎；要靠制度创新释放红利，靠开放促改革。