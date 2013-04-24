国际油市：亚洲燃料油稍稍下跌，船用燃料油需求低迷

路透新加坡4月24日 - 亚洲燃料油现货升水周三小跌，因市场开始消化供给态势改善以及有更多符合规格船货待售的因素。

供给吃紧的态势开始缓解，交易员表示下个月有逾500,000吨符合规格的调和用品到岸新加坡。

交易员称，最近斯里兰卡的Ceylon Petroleum标售密度为0.97的180-cst高硫燃料油。其正在标售20,000吨5月中旬的船货。业内消息人士称，稍早一艘数量类似的5月初船货被售给一家东南亚贸易商。

180-cst燃料油的现货升水报每吨2.66美元，较前一日下跌约0.18美元。380-cst燃料油的现货升水则持平于前一日，为每吨2.76美元。

周三新加坡船用燃料油市场淡静，在直接价格反弹后大多数船东退而观望。(完)

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