国际油市：亚洲燃料油稍稍下跌，船用燃料油需求低迷

中东新股：沙特阿美董事会5月在上海开会，希望吸引中国投资者参与IPO
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透新加坡4月24日 - 亚洲燃料油现货升水周三小跌，因市场开始消化供给态势改善以及有更多符合规格船货待售的因素。
供给吃紧的态势开始缓解，交易员表示下个月有逾500,000吨符合规格的调和用品到岸新加坡。
交易员称，最近斯里兰卡的Ceylon Petroleum标售密度为0.97的180-cst高硫燃料油。其正在标售20,000吨5月中旬的船货。业内消息人士称，稍早一艘数量类似的5月初船货被售给一家东南亚贸易商。
180-cst燃料油的现货升水报每吨2.66美元，较前一日下跌约0.18美元。380-cst燃料油的现货升水则持平于前一日，为每吨2.76美元。
周三新加坡船用燃料油市场淡静，在直接价格反弹后大多数船东退而观望。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 侯向明)
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
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