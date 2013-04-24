国际油市：亚洲石脑油价格反弹至两日高点，裂解价差则跌至六个交易日最低

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透新加坡4月24日 - 亚洲石脑油价格周三反弹并触及两日高点每吨836.50美元，但裂解价差下跌7%至六个交易日低点每吨82.83美元，因欧洲大量船货持续涌入构成压力。
自今年初以来，亚洲每个月从西方接收的船货一直在90-100万吨之间。最初能够消化这些船货，因炼厂维修及来自亚洲和中东的强劲需求。
但趋势已发生改变，印度和中东的炼厂已恢复运转，同时韩国和台湾的石化炼厂削减了产能利用率。
但新加坡一位交易员说，“现货升水仍相当强劲，尽管较之前有所回落。仍有部分交易商供给不足，因此他们将买入船货。”
总体上看，与第一季相比，亚洲石脑油市场预计在第二季保持低迷，因第一季是供给吃紧。
亚洲汽油裂解价差连续第三个交易日下跌，今日下跌近15%至每桶6.26美元，为4月16日来最低，因今日交易停滞。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 王洋)
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。