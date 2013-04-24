国际油市：亚洲柴油升水继续上涨，受益于越南的现货需求

中东新股：沙特阿美董事会5月在上海开会，希望吸引中国投资者参与IPO
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透新加坡4月24日 - 亚洲柴油升水周三连续第二个交易日上涨，业内消息称因市场涌现越南的现货需求，而维多和BP继续吸纳新加坡的多余船货。
路透数据显示，含硫500ppm的柴油升水上升0.05美元至每桶较新加坡报价高0.15美元。
越南的Petrolimex求购5月装运的船货，即便是其通过定期合约采购了逾200,000吨二季度柴油，一位行业人士称这可能会提升基础原油价格。
台塑石化已出售500,000桶含硫为10ppm的柴油给一家西方贸易商，船期为5月14-18日，价格为每桶较新加坡报价升水月0.45美元。
这要比其上次出口的2月船期的超低硫柴油船货价格低0.25美元左右。
行业消息人士称，随着通往欧洲的套利窗口关闭，唯一的主要出路是澳洲，这对升水构成了压力。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 侯向明)
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
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