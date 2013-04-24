重温稿-中国债市：发改委审批企业债“有保有压”，资产负债率过高的城投发债趋严

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
* 对国家重点支持范围的发债申请提速审批
* 对信用等级高、偿债能力强的发债申请优先
* 资产负债率高于65%的城投发债申请从严
路透香港4月24日 - 今年以来，中国信用债进入扩容期，城投债发行增幅明显，为防范风险及支持重点，中国发改委近日下发企业债审核工作“有保有压”的通知，对国家重点支持范围内、偿债能力高的的发债表示要加快及简化审批，而对资产负债率过高的城投债则“冷门相对”。
路透周三获悉，中国发改委近日明确，将按照“加快和简化审核类”、“从严审核类”、“适当控制规模和节奏类”三种情况对发债工作分类管理，有保有压，支持重点，并要提高效率。
通知称，发改委要对当前国家重点支持范围的发债申请（包括：国家重大在建续建项目，关系全局的重点结构调整或促进区域协调发展的项目，公共租赁住房、廉租房等保障性安居工程项目、小微企业增信集合债券和中小企业集合债券的发债申请）；信用等级较高，偿债措施较为完善的企业发债申请加快和简化审核。
发改委在通知中，对信用等级较高、偿债措施较为完善及列入信用建设试点的发债申请列出了八项细则，如主体或债券信用等级为AAA级债券；由资信状况良好的担保公司提供无条件不可撤销保证担保的债券；使用有效资产进行抵质押担保，且债项级别在AA+及以上；资产负债率低于30%且主体信用在AA+及以上的无担保债券等。
“有保亦有压”，发改委通知明确对募集资金用于产能过剩、高污染、高耗能等产业政策限制的发债申请；企业信用等级低、负债率高，债券余额较大或运作不规范、资产不实、偿债措施较弱的发债申请要从严审核。
发改委称，对资产负债率较高（城投类企业65%以上，一般生产经营性企业75%以上）且债项级别在AA+以下的债券）；企业及所在地地方政府或为其提供承销服务的券商有不尽职或诚信记录；连续发债两次以上且资产负债率高于65%的城投类企业；企业资产不实，运营不规范，偿债保障措施较弱的发债申请，均要从严审批。
有企业债承销商认为，一直以来，企业债在引导产业结构升级、调整方面功不可没，都投资到产业政策的投资项目中，但发改委审核企业债审批效率和透明度上一直有很多不足，这次至少明确了“有保有压”的具体条件和审核尺度，对发行人是好事。
中诚信国际报告提供的数据显示，中国1-4月企业债发行量已达2271.5亿元，发行158只，较去年同期增幅较快。（完）
(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。