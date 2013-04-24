重温稿-中国经济：取消及下放一批行政审批，投资及生产经营活动为重点--国务院

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透北京4月24日 - 取消和下放一批行政审批事项是中国习李政府深化改革的新举措。中国国务院周三召开常务会议决定，第一批先行取消和下放71项行政审批项目等事项，重点是投资、生产经营活动项目。
“下一步，各部门要加大减少和下放行政审批事项工作力度，加快进度，科学评估，成熟一批推出一批。”会议公告称，“各级政府要适应职能转变新要求，把该放的事坚决放开，把该管的事管住管好，以政府职能转变的新成效为经济社会发展注入新的动力和活力。”
会议并指出，政府工作要在及时高效、科学有序应对自然灾害、公共卫生突发事件等的同时，继续抓好稳增长、推改革、促升级等各项重点工作。
国务院总理李克强月中表示，当前世界经济不确定、不稳定因素增多，虽然现在中国经济形势总体看是稳定的，但又相当复杂，经济增长的基础并不十分牢固；要提高宏观经济走势预见性，在站稳脚跟的基础上要着眼升级，打造中国经济“升级版”，依靠制度来增强经济发展后劲。
上月末，李克强从五个角度来阐释中国经济升级版，包括要立足内需，面向世界，深耕亚太；提高经济增长质量和效益；要体现在就业和收入上，要重视服务业；环境资源约束问题是躲不开的坎；要靠制度创新释放红利，靠开放促改革。
如何深化改革是中国习李政府面临的重大挑战。国务院更早要求积极推进重要领域改革，财税改革要拿出方案、循序推进，金融改革也要在推动汇率和利率市场化以及发展多层次资本市场方面推出新举措。 （完） (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。