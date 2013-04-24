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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 19:40 BJT

美股业绩：波音第一季EPS为1.44美元，营收为189亿美元

路透4月24日 - 美国波音公司 宣布：

* 第一季非GAAP核心EPS为1.73美元

* 第一季EPS为1.44美元，营收为189亿美元

* 维持2013年财务和交付前景预测不变

* 年底未完工订单总量达到创纪录的3,920亿美元，高于年初的3,900亿美元

分析师预估波音第一季EPS为1.49美元，营收为188亿美元--汤森路透I/B/E/S。(完)
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