伦敦美债：公债价格受供给压力下滑，关注经济数据

路透伦敦4月24日 - 美国公债价格周三在欧洲市场下滑，因投资者为今日的供给作准备，但交投仍在狭窄的空间里。

指标10年期公债 收益率上升1个基点,报1.72%，保持4月大部分时间里交投区间1.70-1.90%的低端。

本周公债发行量达到990亿美元，包括今日稍晚五年期公债发售和周四的七年期公债发售。

投资者也将观察今日的耐久财订单数据和周五的GDP数据，这或对有关美联储何时撤出超宽松货币政策的讨论有所影响。

Monument Securities策略师Marc Ostwald说：“需要看到数据不再是好坏不一，同时需要一些事情能够引发对股市的担心，才能推动市场(越过目前区间)向上或向下。”(完)

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