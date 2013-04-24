伦敦美债：公债价格受供给压力下滑，关注经济数据

全球经济：贸易作为增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透伦敦4月24日 - 美国公债价格周三在欧洲市场下滑，因投资者为今日的供给作准备，但交投仍在狭窄的空间里。
指标10年期公债 收益率上升1个基点,报1.72%，保持4月大部分时间里交投区间1.70-1.90%的低端。
本周公债发行量达到990亿美元，包括今日稍晚五年期公债发售和周四的七年期公债发售。
投资者也将观察今日的耐久财订单数据和周五的GDP数据，这或对有关美联储何时撤出超宽松货币政策的讨论有所影响。
Monument Securities策略师Marc Ostwald说：“需要看到数据不再是好坏不一，同时需要一些事情能够引发对股市的担心，才能推动市场(越过目前区间)向上或向下。”(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋; 审校 侯向明)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。
路透上海4月11日 - 中国河南新郑农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有473家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,349亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30