表格：美国3月耐久财订单较前月下滑5.7%，创8月来最大降幅

中东新股：沙特阿美董事会5月在上海开会，希望吸引中国投资者参与IPO
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透4月24日 - 美国商务部周三公布：
* 美国3月耐久财(耐用品)订单较前月下滑5.7%，创下8月来最大跌幅(市场预估为下滑2.8%)
* 美国3月扣除国防的耐久财订单下滑4.7%，创下8月来最大跌幅(市场预估为下滑2.3%)
* 美国3月扣除运输的耐久财订单下滑1.4%(预估为成长0.5%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
3月 2月 1月
总体新订单 -5.7 4.3 -3.7
扣除运输 -1.4 -1.7 3.0
扣除国防 -4.7 3.4 1.3
电脑/电子产品 1.0 -2.3 -5.0
运输设备 -15.0 20.0 -17.7
资本财 -12.6 10.2 -11.4
非国防资本财 -10.6 7.1 2.0
扣除飞机的
非国防资本财 0.2 -4.8 6.7
(完)
(编译 侯向明; 审校 王洋)
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透悉尼4月11日 - 美国玉米价格周二小跌，自上日触及的六日高点回落，美国政府预估数据料将凸显全球市场供过于求的局面。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.1%至每蒲式耳3.66-3/4美元。上日涨2.1%，曾触及4月4日以来最高价3.67美元。 主力大豆合约基本持平于每蒲式耳9.42-1/4美元，周一收盘持稳。 交投最活跃的小麦期货持平于每蒲式耳4.28-3/4美元，周一收 涨1.1%。 美国农业部称，已有3%的玉米作物被种植，低于贸易商预估均值的4% ，但与五年均值相符。 小麦生长优良率为52%，与分析师的预测一致。 谷物期货市场正在为美国农业部月度供需报告的出炉而调仓。该报告 料将显示，南美玉米和大豆作物增加。 以下为0041 GMT报 价
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。