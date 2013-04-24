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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 20:36 BJT

表格：美国3月耐久财订单较前月下滑5.7%，创8月来最大降幅

路透4月24日 - 美国商务部周三公布：

* 美国3月耐久财(耐用品)订单较前月下滑5.7%，创下8月来最大跌幅(市场预估为下滑2.8%)

* 美国3月扣除国防的耐久财订单下滑4.7%，创下8月来最大跌幅(市场预估为下滑2.3%)

* 美国3月扣除运输的耐久财订单下滑1.4%(预估为成长0.5%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

3月 2月 1月

总体新订单 -5.7 4.3 -3.7

扣除运输 -1.4 -1.7 3.0

扣除国防 -4.7 3.4 1.3

电脑/电子产品 1.0 -2.3 -5.0

运输设备 -15.0 20.0 -17.7

资本财 -12.6 10.2 -11.4

非国防资本财 -10.6 7.1 2.0

扣除飞机的

非国防资本财 0.2 -4.8 6.7

(完)

(编译 侯向明; 审校 王洋)
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