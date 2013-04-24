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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 20:50 BJT

美国热股：宝洁预计当前季获利不及分析师预估，股价盘前下跌

路透4月24日 - 宝洁(宝硷,P&G)周三作出预测，预计当前季度获利不及分析师预期，且低于上年同期水准。

周二该公司股价收报82.54美元，今日盘前下跌3%。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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