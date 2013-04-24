美国股市：开盘几近持平，数据不佳抵消波音业绩强劲的影响

全球贵金属：4月10日SPDR黄金持仓增长0.21%，或1.77吨
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透纽约4月24日 - 美国股市周三开盘近持平，波音 发布的强劲业绩报告带来的影响被3月耐久财订单弱于预期所抵消。
道琼工业指数 上涨9.90点或0.07%，报14,729.36点；标准普尔500指数 下跌0.25点或0.02%，报1,578.53点；Nasdaq综合股价指数 下跌7.35点或0.22%，报3,261.98点。(完)
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。