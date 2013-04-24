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市场报道 | 2013年 4月 24日 星期三 21:37 BJT

美国股市：开盘几近持平，数据不佳抵消波音业绩强劲的影响

路透纽约4月24日 - 美国股市周三开盘近持平，波音 发布的强劲业绩报告带来的影响被3月耐久财订单弱于预期所抵消。

道琼工业指数 上涨9.90点或0.07%，报14,729.36点；标准普尔500指数 下跌0.25点或0.02%，报1,578.53点；Nasdaq综合股价指数 下跌7.35点或0.22%，报3,261.98点。(完)
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