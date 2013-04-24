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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 22:38 BJT

表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透4月24日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

04/19/13 较上周 较上年 04/19/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 383.2 -0.8 14.9 388.6 0.9 15.6 馏分油 116.0 0.7 -12.7 115.3 0.1 -10.6 汽油 219.9 -2.7 3.1 217.8 -3.9 6.1 取暖油 15.9 -0.3 -11.3 15.7 -0.2 -11.3 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 39.5 -0.9 -0.5 39.9 -1.1 0.3 原油日加工量 14.7 -0.4 0.6 14.5 -0.6 0.0 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加150万桶，汽油库存减少20万桶，馏分油库存增加30万桶。(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
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