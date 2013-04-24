表格：EIA与API一周美国石油库存数据比较

中东新股：沙特阿美董事会5月在上海开会，希望吸引中国投资者参与IPO
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透4月24日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
04/19/13 较上周 较上年 04/19/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 383.2 -0.8 14.9 388.6 0.9 15.6 馏分油 116.0 0.7 -12.7 115.3 0.1 -10.6 汽油 219.9 -2.7 3.1 217.8 -3.9 6.1 取暖油 15.9 -0.3 -11.3 15.7 -0.2 -11.3 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 -0.5 煤油型航空燃料 39.5 -0.9 -0.5 39.9 -1.1 0.3 原油日加工量 14.7 -0.4 0.6 14.5 -0.6 0.0 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加150万桶，汽油库存减少20万桶，馏分油库存增加30万桶。(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透悉尼4月11日 - 美国玉米价格周二小跌，自上日触及的六日高点回落，美国政府预估数据料将凸显全球市场供过于求的局面。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.1%至每蒲式耳3.66-3/4美元。上日涨2.1%，曾触及4月4日以来最高价3.67美元。 主力大豆合约基本持平于每蒲式耳9.42-1/4美元，周一收盘持稳。 交投最活跃的小麦期货持平于每蒲式耳4.28-3/4美元，周一收 涨1.1%。 美国农业部称，已有3%的玉米作物被种植，低于贸易商预估均值的4% ，但与五年均值相符。 小麦生长优良率为52%，与分析师的预测一致。 谷物期货市场正在为美国农业部月度供需报告的出炉而调仓。该报告 料将显示，南美玉米和大豆作物增加。 以下为0041 GMT报 价
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。