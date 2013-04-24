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货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 01:05 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为0.710%，投标倍数为2.86

路透华盛顿4月24日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.710% 中值 0.678% 低值 0.628% 价格/得标 价格 99.583182 高值得标比率 23.49% 投标倍数 2.86 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,013,600 总投标 99,987,332,800 竞争性投标得标 34,981,280,800 非竞争性投标得标 18,732,800 FED附加 0 初级市场交易商投标 67,824,000,000 初级市场交易商得标 14,847,772,500 直接投标 14,338,000,000 直接投标得标 4,884,081,900 间接投标 17,806,600,000 间接投标得标 15,249,426,400 发行细节 发行日 2013/04/30 到期日 2018/04/30 CUSIP码 912828UZ1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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