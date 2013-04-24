欧洲金融：欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称有采取利率行动的空间

芝加哥期市：玉米价格微跌，美国农业部将公布预估数据

路透悉尼4月11日 - 美国玉米价格周二小跌，自上日触及的六日高点回落，美国政府预估数据料将凸显全球市场供过于求的局面。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.1%至每蒲式耳3.66-3/4美元。上日涨2.1%，曾触及4月4日以来最高价3.67美元。 主力大豆合约基本持平于每蒲式耳9.42-1/4美元，周一收盘持稳。 交投最活跃的小麦期货持平于每蒲式耳4.28-3/4美元，周一收 涨1.1%。 美国农业部称，已有3%的玉米作物被种植，低于贸易商预估均值的4% ，但与五年均值相符。 小麦生长优良率为52%，与分析师的预测一致。 谷物期货市场正在为美国农业部月度供需报告的出炉而调仓。该报告 料将显示，南美玉米和大豆作物增加。 以下为0041 GMT报 价