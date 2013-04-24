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市场报道 | 2013年 4月 25日 星期四 04:11 BJT

美股盘后：高通在公布业绩后股价急挫5.2%

路透纽约4月24日 - 高通 在美股周三盘后交易中急挫5.2%，之前该公司公布业绩。

高通公布会计年度第二季非GAAP每股盈利为1.17美元，GAAP每股盈利为1.06美元，营收为61亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场原先预计高通第二季每股盈利1.17美元，营收60.9亿美元。

高通预计第三季营收介乎58-63亿美元，非GAAP每股盈利介乎0.97-1.05美元，市场预计分别为58.8亿美元和1.04美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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