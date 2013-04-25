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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 08:25 BJT

日本数据：上周外资卖超日本股票，日本投资者卖超外国债券

路透东京4月25日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资上周仍然卖超日本股票。

截至4月20日当周，外资卖超279亿日圆日本股票，此前一周买超1.5689万亿日元。

日本投资者则卖超外国债券，上周共计卖超8,626亿日圆，此前一周为卖超3,328亿日圆。(完) (编译 王丽鑫； 审校 白云)

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