《中国报摘》--中国证券报4月25日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
* 头版头条:
--消息人士透露，中国人民银行周三(24日)召集各大商业银行和股份制银行开会研究债市内控问题，提出将对代持交易出台新的管理规则，同时对丙类账户要逐步取消或升级。
* 其他:
--国家发改委规划司副司长袁喜禄表示，城镇化发展规划有希望在上半年推出，非短期刺激经济之策，障碍则呈多样化态势。
--中证报社评文章称，从长远看，债市的正本清源应不仅仅停留在专项治理的“治标”上，而应建立长效的“治本”之策，具体言之就是要建立统一高效的债券市场监管体制，加强以提高市场透明度为目标的常态化监管，同时要为各类风险偏好型投资者提供更多金融工具。
--银监会数据显示，截至去年底，中国银行业金融机构资产总额133.6万亿元人民币，同比增长17.9%；不良贷款余额1.07万亿元，比年初增加234亿元；不良贷款率1.56%，同比下降0.22个百分点。
--中国太保 一季度实现保险业务收入514.21亿元，同比增长4.1%；实现净利润22.25亿元，同比增241.3%。
--民生银行 一季度实现净利润110.15亿元，同比增长20%；一季度末，资本充足率为9.79%，一级资本充足率为7.71%。
--近日，国储局将委托中国五矿收储万吨钨精矿的消息不胫而走，给现货钨价带来强心剂。业内人士多预期，随着收储工作的启动，钨价有望稳步上行。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。