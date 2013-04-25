《中国报摘》--中国证券报4月25日

* 头版头条:

--消息人士透露，中国人民银行周三(24日)召集各大商业银行和股份制银行开会研究债市内控问题，提出将对代持交易出台新的管理规则，同时对丙类账户要逐步取消或升级。

* 其他:

--国家发改委规划司副司长袁喜禄表示，城镇化发展规划有希望在上半年推出，非短期刺激经济之策，障碍则呈多样化态势。

--中证报社评文章称，从长远看，债市的正本清源应不仅仅停留在专项治理的“治标”上，而应建立长效的“治本”之策，具体言之就是要建立统一高效的债券市场监管体制，加强以提高市场透明度为目标的常态化监管，同时要为各类风险偏好型投资者提供更多金融工具。

--银监会数据显示，截至去年底，中国银行业金融机构资产总额133.6万亿元人民币，同比增长17.9%；不良贷款余额1.07万亿元，比年初增加234亿元；不良贷款率1.56%，同比下降0.22个百分点。

--中国太保 一季度实现保险业务收入514.21亿元，同比增长4.1%；实现净利润22.25亿元，同比增241.3%。

--民生银行 一季度实现净利润110.15亿元，同比增长20%；一季度末，资本充足率为9.79%，一级资本充足率为7.71%。

--近日，国储局将委托中国五矿收储万吨钨精矿的消息不胫而走，给现货钨价带来强心剂。业内人士多预期，随着收储工作的启动，钨价有望稳步上行。(完)