更新版-美股业绩：福特汽车第一季获利优于预期，但推动成长策略亦使成本增加

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路透底特律4月24日 - 美国第二大汽车生产商--福特汽车 第一季获利优于预期，因北美销售强劲，但在公司重新投资全球产品线并扩大欧洲营运后，整体结构成本升高。

福特汽车的制造、工程和其他成本增加9亿美元，部分因为该公司致力于在竞争日益激烈的新车市场中确保其车款仍具吸引力。

在执行长穆拉利的带领下，福特透过共用底盘生产更多车款，以节省成本并加快产品开发。该公司今年计画使用九种底盘，生产超过85%的车辆。

财务长Bob Shanks指出，第一季约有25%的结构性成本增幅来自福特重整欧洲业务的努力，欧洲经济衰退冲击消费者对新车的需求。

福特第一季税前获利为21亿美元，每股盈余0.41美元，高于汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预估0.37美元。

北美营收增长20%，因美国房市复苏协助刺激F-150小货车的销售。福特大部分获利来自北美市场。

福特亦重申，预期欧洲业务今年将亏损20亿美元，但也指出其重整正如计画进行。

福特第一季净利16亿美元，或每股获利0.40美元，高于上年同期的14亿美元。营收由324亿美元升至358亿美元。

福特北美税前获利达到至少2000以来的最高水准，获利24亿美元，销售量增加17%。

欧洲业务则亏损4.62亿美元，反映成本升高以及经济疲弱冲击消费者对新车的需求。在南美市场，福特亏损2.18亿美元，受汇率影响。