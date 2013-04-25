《中国重要政经日程》--4月25日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
============================今日重要政经日程=======================
4/25（四）
*国务院新闻办公室就四川省芦山地震灾情及抗震救灾工作情况举行新闻发布会。
*中国全国人大就旅游法草案举行新闻发布会。
人力资源和社会保障部第一季度新闻发布会。
2013年中国房地产高峰论坛暨《房地产蓝皮书》发布会。
国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2012年中国知识产权发展状况，并答记者问，中国国家知识产权局局长田力普等出席。
============================近日重要政经日程======================= 4/26（五）
* 国务院新闻办公室就防范打击非法集资有关工作情况举行新闻发布会。
4/27（六）
2013年中国商界木兰年会在北京召开，至28日。
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。
5/11（六）
“2013第二届中国国际农商高峰论坛”在北京举行。
第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。
5/21(二）
科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。
“中国战略性新兴产业发展论坛”在北京召开，至22日。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/2（六）
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李航; 审校 沈燕)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。