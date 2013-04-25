《香港报摘》--信报4月25日

*头版头条：

--澳洲中央银行计划把部分外汇储备投资在中国国债，分析员认为此举除了反映人民币国际化进程迈进一步之外，亦反映欧美及日本量化宽松货币政策下，其他国家为免资产价值受影响而需进行多元化投资。

*其他：

--ASM太平洋 首季净利按年大跌95%至795.2万美元，公司行政总裁李伟光称，4月初以来订单保持稳定增长，相信行业已经见底，惟宏观经济仍存风险，行业前景可能要到明年才明朗化。

--香港证监会要求法院颁令第一天然食品 前主席杨宗龙向集团偿还涉嫌盗用的8,400万港元款项，以及禁止杨宗龙及其子杨乐和女婿倪朝鹏再担任上市公司董事的资格。

--香港金融管理局发言人表示，今年以来3家银行的32名客户受到网上银行骗案影响，涉及金额330万港元；骗徒利用特洛伊木马程式，诱使网上银行用户在登入户口时将有关的重要资料输入虚假网页。（完）

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