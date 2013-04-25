《香港报摘》--信报4月25日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
*头版头条：
--澳洲中央银行计划把部分外汇储备投资在中国国债，分析员认为此举除了反映人民币国际化进程迈进一步之外，亦反映欧美及日本量化宽松货币政策下，其他国家为免资产价值受影响而需进行多元化投资。
*其他：
--ASM太平洋 首季净利按年大跌95%至795.2万美元，公司行政总裁李伟光称，4月初以来订单保持稳定增长，相信行业已经见底，惟宏观经济仍存风险，行业前景可能要到明年才明朗化。
--香港证监会要求法院颁令第一天然食品 前主席杨宗龙向集团偿还涉嫌盗用的8,400万港元款项，以及禁止杨宗龙及其子杨乐和女婿倪朝鹏再担任上市公司董事的资格。
--香港金融管理局发言人表示，今年以来3家银行的32名客户受到网上银行骗案影响，涉及金额330万港元；骗徒利用特洛伊木马程式，诱使网上银行用户在登入户口时将有关的重要资料输入虚假网页。（完）
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。