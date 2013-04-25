美股业绩：易安信电脑系统第一季获利略逊于预期，重申全年财测

路透4月24日 - 企业数据存储设备制造商--易安信电脑系统 公布季度业绩略逊于预期，因消费者仍对科技支出持谨慎态度，不过该公司重申全年财测，推动股价上涨近2%。

易安信电脑系统称，预计2013年整体IT支出将增长约3%，即便该公司的客户在面对政治和经济情况持续不确定的情况下保持谨慎。

“多数订单受到严格审查，很多企业现在都需要高层人员签字之后才能最终得以批准，”执行长Joe Tucci在与分析师进行的电话会议中表示。

易安信电脑系统称，将在今年回购价值10亿美元的股票。

公司经调整后的第一季获利增长5%至每股0.39美元，但比分析师原先预计的低0.01美元。

营收增长6%至53.9亿美元，低于预期的54.2亿美元。