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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 08:22 BJT

中股业绩：上港集团一季度实现净利10.2亿元，同比增10.41%

路透北京4月25日 - 中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司 周三晚间发布一季度报称，今年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润达10.19亿元人民币，较上年同期增长10.41%。实现基本每股收益0.0448元。

季报并显示,上港集团一季度实现营业收入为64.9亿元,较上年同期的59.8亿元增长8.6%。

上港集团2012年年末归属上市公司股东的净利润为49.69亿元人民币，拟每10股派息1.34元（含税），合计超过30亿元，占归属上市公司股东净利润比例的61.36%。

上港集团周三收报2.690元，过去一个月累计上涨0.37%。（完）

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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