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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 08:21 BJT

韩国股市：受GDP数据良好提振开高，SK Hynix上涨

路透首尔4月25日 - 韩国股市周四开盘上涨，此前该国公布的第一季经济增长率好于预期。

0004GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 升0.2%，报1,940.28点。

芯片制造商SK Hynix 上涨1.5%，上日该公司公布的财报优于预期。(完)

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