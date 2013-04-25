《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月25日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透香港4月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7639港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低43.16点,或0.29%,报14,676.3点.波音 飙升至五年高位，但宝洁( 宝硷,P&G) 和美国电话电报公司(AT&T) 大跌拖累道指收低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 183.600 1.38 36963 14.255 1.53 中国铝业 9.380 1.85 34516 2.913 0.80 中国移动 53.750 1.09 90680 83.462 0.62 中国人寿 39.740 0.79 48470 20.569 0.58 中石油 124.240 0.84 37914 9.646 0.90 中石化 108.560 1.13 15538 8.428 0.82 汇丰控股 53.150 1.18 128947 82.530 0.71 中电信 50.140 1.75 19282 3.893 0.59 中国联通 13.900 1.16 174890 10.792 -0.26 兖州煤业 11.290 0.89 101472 8.765 0.52 华能国际 45.170 4.13 87325 8.767 -0.37 南方航空 27.100 2.42 5652 4.208 0.43 东方航空 21.080 2.48 6203 1.637 -49.49 中芯国际 3.300 2.48 103033 0.512 2.48 （完）
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。