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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月25日

路透香港4月25日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7639港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周三收低43.16点,或0.29%,报14,676.3点.波音      飙升至五年高位，但宝洁(
 宝硷,P&G)      和美国电话电报公司(AT&T)     大跌拖累道指收低。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       183.600    1.38      36963            14.255       1.53
 中国铝业                       9.380    1.85      34516             2.913       0.80
 中国移动                      53.750    1.09      90680            83.462       0.62
 中国人寿                      39.740    0.79      48470            20.569       0.58
 中石油                       124.240    0.84      37914             9.646       0.90
 中石化                       108.560    1.13      15538             8.428       0.82
 汇丰控股                      53.150    1.18     128947            82.530       0.71
 中电信                        50.140    1.75      19282             3.893       0.59
 中国联通                      13.900    1.16     174890            10.792      -0.26
 兖州煤业                      11.290    0.89     101472             8.765       0.52
 华能国际                      45.170    4.13      87325             8.767      -0.37
 南方航空                      27.100    2.42       5652             4.208       0.43
 东方航空                      21.080    2.48       6203             1.637     -49.49
 中芯国际                       3.300    2.48     103033             0.512       2.48 （完）

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