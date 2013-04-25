《美债周四展望》公债价格小涨，因数据疲弱且公债标售结果良好

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

路透纽约4月24日 - 美国公债价格周三小涨，因美国耐久财订单数据意外疲弱，支撑对公债的避险需求，五年期公债标售吸引到稳健需求也提振公债价格。

美国财政部今日下午标售350亿美元五年期新债。间接投标比率为43.6%，高于预期，在投资者看来，这是个体现外国央行需求的良好迹象。周二进行的两年期公债标售则表现平平。

“标售前市场录得不错的涨幅，标售结束后仍勉力维持了涨势，尽管就五年期公债标售而言，那只能算是中等到良好的水平，”东方汇理银行纽约分行的利率策略全球主管David Keeble表示。

投资者臆测此次标售可能吸引了日本投资者的买兴。市场预计日本央行推出的1.4万亿美元资产购买计划将会打压日本国内收益率，促使日本投资者到海外寻求更高的收益。

“间接投标略高于正常水平，使得部分市场人士认为有日本投资者在买入，”Keeble说。

美国财政部将在周四标售290亿美元七年期公债 。

“我们认为七年期公债真的很有吸引力。我们预期明日的标售将进行得很顺利，”巴克莱驻纽约的美国公债交易部主管Chris McReynolds表示。

公债市场仍陷于4月初以来的窄幅波动区间内，指标收益率徘徊在12月以来的最低水平附近。

近期出炉的美国、欧洲和中国数据令人失望，促使市场押注全球经济成长将连续第三年在首季放缓，这样的局面将迫使各国央行采取行动。

“经济数据疲弱可能导致一些央行采取力度更大的行动，这对股市和其他风险资产有利，并可限制公债收益率进一步走低，”宏利资产管理公司在波士顿的美国公债交易主管Mike Lorizio称。

周三公布的数据显示，3月美国耐久财(耐用品)订单较前月减少5.7%，为去年8月以来最大月度跌幅，成为最新一个让人失望的经济数据。

指标10年期公债 价格上扬2/32，报102-23/32，收益率报1.698%。

10年期公债收益率较周二触及的逾四个月低位高出约6个基点，当时美联社推特发出白宫发生爆炸的假消息，导致股市一度大跌，公债价格急升。

30年期公债价格 上扬8/32，报104-22/32，收益率报2.888%，回落1.3个基点。

意大利总统纳波利塔诺已任命中左翼领导人Enrico Letta为新总理，并要求他组建新政府的消息打压美国公债价格，推动指标公债收益率短暂从周二触及的年内最低水平反弹。

市场因此期待意大利国家领导人把注意力转向解决困扰该国的财政问题，不过，投资者对Letta能否组建一个多党联合政府，并赢得下周举行的信任投票仍然存疑。