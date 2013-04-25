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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 08:26 BJT

中港股业绩：中国太保第一季净利22.25亿元，同比增241%

路透上海4月25日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司 周四公布，第一季实现净利22.25亿元人民币，同比增长241.3%。

季报并显示，一季度该公司实现营收531.65亿元，同比增长7.4%；每股收益0.25元。

由于一季度国内债市出现小牛市以及蓝筹股总体反弹，令保险资金的投资业务效益显现。季报显示，中国太保一季度投资收益上升51.6%；公允价值变动收益上升67.9%；以及计提资产减值准备下降81.1%。

不过中国太保的寿险业务仍然低迷，一季度其人寿保险业务收入为306.36亿元，同比下降4.5%。

中国太保A股周三收报19.36元，过去一个月累计上涨2.65%。(完)

欲了解详情,可点选上海证交所网站(here) (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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