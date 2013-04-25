中港股业绩：中国太保第一季净利22.25亿元，同比增241%

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透上海4月25日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司 周四公布，第一季实现净利22.25亿元人民币，同比增长241.3%。
季报并显示，一季度该公司实现营收531.65亿元，同比增长7.4%；每股收益0.25元。
由于一季度国内债市出现小牛市以及蓝筹股总体反弹，令保险资金的投资业务效益显现。季报显示，中国太保一季度投资收益上升51.6%；公允价值变动收益上升67.9%；以及计提资产减值准备下降81.1%。
不过中国太保的寿险业务仍然低迷，一季度其人寿保险业务收入为306.36亿元，同比下降4.5%。
中国太保A股周三收报19.36元，过去一个月累计上涨2.65%。(完)
欲了解详情,可点选上海证交所网站(here) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。