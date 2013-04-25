金砖国家：4月24日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透4月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.78%，报1,017.71点。
中国股市：中国股市沪综指反弹收高1.6%，隔夜海外市场走强为大盘提供支撑，午后银行保险等金融股集体拉升提振股指冲高。分析人士称，由于目前市场结构性分化明显，后市尚新股IPO重启等不确定因素，料短线股指在2,200点附近震荡概率较大。沪综指 收报2,218.318点，涨33.780点或1.55%，昨日该股指创近一个月最大单日跌幅。上海A股今日成交额为788亿元人民币，上日为820亿元。
香港股市：香港股市在淡静交投中反弹至三周最高水位，中国发电商华能国际涨幅居前，此前该公司公布首季获利优于市场预期。恒生指数 收高1.7%，报22,183.1点，为4月3日以来最高收位。恒生国企指数 攀升2%。
中国汇市：人民币兑美元即期 低开高走，尽管中间价小幅走弱，但客盘结汇意愿仍然较强，带领即期市场小幅收高。由于国内经济复苏势头不及预期，而政策面又无更多指引，市场观望情绪转浓，升值预期仍主导盘势走向。在岸市场人民币兑美元即期成交价报6.1781，升0.02%。
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印度股市：逢假期休市。
印度汇市：逢假期休市。 ========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,375.400点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高3.16%至742.78点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.52%，报31.4600卢布，卢布兑欧元 涨0.29%，至40.9660卢布。 ========================================================================================
巴西股市：小幅上涨，因持续的低接买盘助燃大宗商品生产板块涨势。圣保罗交易所Bovespa指数 连续第五天上涨，创2012年9月中旬来最长连涨纪录。该指数收高0.18%至54,984.23点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 几无变动，报2.0217，接近分析师认为可能促使央行阻止本币进一步下跌的水准。投资者静候巴西央行公布政策会议记录。
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南非股市：大致收于平盘，资源生产板块涨势抵消了部分个股因业绩不及预期的跌势。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.07%，报34,191.83点。综合指数 收高0.1%，至38,783.07点。
南非汇市：兰特触及本周内最高水平，因上周下跌后展开技术修正，但该国经济增长迟滞可能继续阻碍兰特上涨。1529GMT，兰特兑美元 报9.1785，较周二纽约收盘水准上涨0.2%。 (完) (编译 程琳; 审校 王丽鑫)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。