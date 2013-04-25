金砖国家：4月24日股汇市收盘纵览

路透4月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.78%，报1,017.71点。

中国股市：中国股市沪综指反弹收高1.6%，隔夜海外市场走强为大盘提供支撑，午后银行保险等金融股集体拉升提振股指冲高。分析人士称，由于目前市场结构性分化明显，后市尚新股IPO重启等不确定因素，料短线股指在2,200点附近震荡概率较大。沪综指 收报2,218.318点，涨33.780点或1.55%，昨日该股指创近一个月最大单日跌幅。上海A股今日成交额为788亿元人民币，上日为820亿元。

香港股市：香港股市在淡静交投中反弹至三周最高水位，中国发电商华能国际涨幅居前，此前该公司公布首季获利优于市场预期。恒生指数 收高1.7%，报22,183.1点，为4月3日以来最高收位。恒生国企指数 攀升2%。

中国汇市：人民币兑美元即期 低开高走，尽管中间价小幅走弱，但客盘结汇意愿仍然较强，带领即期市场小幅收高。由于国内经济复苏势头不及预期，而政策面又无更多指引，市场观望情绪转浓，升值预期仍主导盘势走向。在岸市场人民币兑美元即期成交价报6.1781，升0.02%。

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印度股市：逢假期休市。

印度汇市：逢假期休市。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,375.400点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高3.16%至742.78点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.52%，报31.4600卢布，卢布兑欧元 涨0.29%，至40.9660卢布。 ========================================================================================

巴西股市：小幅上涨，因持续的低接买盘助燃大宗商品生产板块涨势。圣保罗交易所Bovespa指数 连续第五天上涨，创2012年9月中旬来最长连涨纪录。该指数收高0.18%至54,984.23点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 几无变动，报2.0217，接近分析师认为可能促使央行阻止本币进一步下跌的水准。投资者静候巴西央行公布政策会议记录。

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南非股市：大致收于平盘，资源生产板块涨势抵消了部分个股因业绩不及预期的跌势。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.07%，报34,191.83点。综合指数 收高0.1%，至38,783.07点。