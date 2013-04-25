美股业绩：宝洁增加促销支出将影响当季获利，股价下跌

路透4月24日 - 全球最大的日用品生产商宝洁(宝硷,P&G) 周三表示，其当季获利跌幅将高于分析师预期，因公司增加新产品促销方面的支出。

这一消息令那些急于看到宝洁实现营收增长的投资者感到惊慌，宝洁股价周三盘中一度最多下跌6%，终场大幅收低5.88%，报77.12美元。

宝洁称，在截至6月的会计年度第四季，预计公司每股盈余(EPS)将下降至0.69-0.77美元。据汤森路透I/B/E/S数据，分析师给出的EPS预估为0.81美元。宝洁2012会计年度第四季的EPS为0.82美元。

公司指出导致财测下降的因素包括市场增长疲弱、营销及其他成本上升，以及委内瑞拉、阿根廷、埃及、叙利亚和韩国市场表现不稳定。

宝洁公布，在截至3月的会计年度第三季，核心基础EPS为0.99美元，高于分析师预估的0.96美元。核心获利不包括重组费用等项目。

宝洁的总营收增长2%至205.98亿美元，分析师原本预计为207.3亿美元。而公司此前预计营收料增长3%至4%。

宝洁会计年度第三季净利为25.7亿美元，EPS为0.88美元，分别高于上年同期的24.1亿美元和0.82美元。

该公司表示，目前计划今年回购60亿美元股票，处于此前预估区间50-60亿美元的高端。