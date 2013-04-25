《台湾报摘》--经济日报4月25日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
* 头版头条:
--财政部启动证所税检讨作业。财政部长张盛和昨日表示，证所税将分两阶段检讨，预估10月底前提方案，若可行的话，最快明年1月实施。财政部仍倾向不停征证所税，且维持现行0.3%证交税率不会调整。
* 其他:
--自由经济示范区将在7月底上马，台湾方面盼以〞示范区〞对接大陆〞特区〞作法，争取大陆提前对台湾面板实施零关税。此举将有助台湾面板业扩大出海口，实现联中抗韩。
--鸿海 布局太阳能领域传佳音，旗下墨西哥太阳能厂Fox Energy昨日宣布，接获美国太阳能电站系统公司SunEdison大单，将负责供货350MW（百万瓦）的太阳能模组。
--国库缺钱，立委酝酿提高金融业营业税，或将处理问题金融的金融业营业税收，收归国库统筹统支。财政部长张盛和昨日表示〞乐观其成〞，金管会则反对，认为金融业营业税不宜提高，现行金融业营业税用途也应维持，以利金融安定。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。