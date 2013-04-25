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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 08:25 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月25日

* 头版头条:

--财政部启动证所税检讨作业。财政部长张盛和昨日表示，证所税将分两阶段检讨，预估10月底前提方案，若可行的话，最快明年1月实施。财政部仍倾向不停征证所税，且维持现行0.3%证交税率不会调整。

* 其他:

--自由经济示范区将在7月底上马，台湾方面盼以〞示范区〞对接大陆〞特区〞作法，争取大陆提前对台湾面板实施零关税。此举将有助台湾面板业扩大出海口，实现联中抗韩。

--鸿海 布局太阳能领域传佳音，旗下墨西哥太阳能厂Fox Energy昨日宣布，接获美国太阳能电站系统公司SunEdison大单，将负责供货350MW（百万瓦）的太阳能模组。

--国库缺钱，立委酝酿提高金融业营业税，或将处理问题金融的金融业营业税收，收归国库统筹统支。财政部长张盛和昨日表示〞乐观其成〞，金管会则反对，认为金融业营业税不宜提高，现行金融业营业税用途也应维持，以利金融安定。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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