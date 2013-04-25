《台湾报摘》--工商时报4月25日

* 头版头条:

--台股昨日难得在欧美股市强弹、证所税将检讨的激励下，重返8千大关。但下午却出现台湾H7N9首例，震惊国内。由于疫情突发来袭，立即连动新加坡摩台期电子盘由红翻黑下杀，台股今日告急警戒，8千大关恐失守。

* 其他:

--房市回春，北市开征豪宅税进帐也将同步受益。台北市税捐稽征处昨日透露，今年台北市豪宅税开征对象比去年增加3百多户，多集中在信义、大安、中正区的新建豪宅建案，预估今年台北市豪宅税收，可达4.3亿台币，比去年增加5,000多万台币。

--寿险业偷卖〞持有到期〞项下债券，金管会内部会议已决定，寿险公司若大量出售持有到期项下债券，违反长期投资意图，则出售债券利得不得分配给股东；未来申请上市柜时，此部分利益不得计入上市门槛计算；RBC计算时，要将不当处分债券利得扣除。

--纽约人寿出售案，该公司高层昨日拜会金管会，希望了解哪一组潜在买家获得金管会核准的机率较高，据其透露，目前有意愿买纽约人寿的买家超过5家，希望几个月内可尽速出售。根据了解，纽约人寿的潜在买家包括中信人寿、三商美邦人寿 、元大金控 、友邦人寿、康健人寿及一家投资公司。(完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。