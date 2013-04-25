《台湾报摘》--工商时报4月25日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
* 头版头条:
--台股昨日难得在欧美股市强弹、证所税将检讨的激励下，重返8千大关。但下午却出现台湾H7N9首例，震惊国内。由于疫情突发来袭，立即连动新加坡摩台期电子盘由红翻黑下杀，台股今日告急警戒，8千大关恐失守。
* 其他:
--房市回春，北市开征豪宅税进帐也将同步受益。台北市税捐稽征处昨日透露，今年台北市豪宅税开征对象比去年增加3百多户，多集中在信义、大安、中正区的新建豪宅建案，预估今年台北市豪宅税收，可达4.3亿台币，比去年增加5,000多万台币。
--寿险业偷卖〞持有到期〞项下债券，金管会内部会议已决定，寿险公司若大量出售持有到期项下债券，违反长期投资意图，则出售债券利得不得分配给股东；未来申请上市柜时，此部分利益不得计入上市门槛计算；RBC计算时，要将不当处分债券利得扣除。
--纽约人寿出售案，该公司高层昨日拜会金管会，希望了解哪一组潜在买家获得金管会核准的机率较高，据其透露，目前有意愿买纽约人寿的买家超过5家，希望几个月内可尽速出售。根据了解，纽约人寿的潜在买家包括中信人寿、三商美邦人寿 、元大金控 、友邦人寿、康健人寿及一家投资公司。(完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。