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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 08:36 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京4月25日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关
等公布外贸进出口，以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程
：
    
    公布日期      经济指标                      数据日期
 
    4月
    4/27      规模以上工业企业利润               1-3月
           
    5月
    5/1       官方制造业PMI                      4月
    5/2       汇丰制造业PMI终值                   4月
    5/3       官方非制造业PMI                4月
    5/6       汇丰服务业PMI                      4月
    5/8       进出口贸易数据                      4月
    5/9       工业品价格指数(PPI)                 4月
              居民消费价格指数(CPI)               4月
    5/13      固定资产投资(不含农户)               4月
              社会消费品零售总额                  4月
              工业增加值                         4月
              房地产投资和销售情况月度报告          4月
    5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      4月
    5/23      汇丰制造业PMI初值                  5月
    5/27      规模以上工业企业利润               1-4月
    
    6月
    6/1       官方制造业PMI                      5月
    6/3       官方非制造业PMI               5月
              汇丰制造业PMI终值                  5月
    6/5       汇丰服务业PMI                     5月
    6/8       进出口贸易数据                      5月
    6/9       工业品价格指数(PPI)                 5月
              居民消费价格指数(CPI)               5月
              固定资产投资(不含农户)               5月
              社会消费品零售总额                   5月
              工业增加值                         5月
              房地产投资和销售情况月度报告          5月
    6/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      5月
    6/20      汇丰制造业PMI初值                  6月
    6/27      规模以上工业企业利润               1-5月

    7月
    7/1       官方制造业PMI                      6月
              汇丰制造业PMI终值                  6月
    7/3       官方非制造业PMI               6月
              汇丰服务业PMI                     6月
    7/9       工业品价格指数(PPI)                6月
              居民消费价格指数(CPI)               6月
    7/10      进出口贸易数据                     6月
    7/15      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)               6月
              社会消费品零售总额                  6月
              工业增加值                         6月
              房地产投资和销售情况月度报告          6月
    7/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      6月
    7/24      汇丰制造业PMI初值                  7月
    7/27      规模以上工业企业利润               1-6月

    8月
    8/1       官方制造业PMI                      7月
              汇丰制造业PMI终值                  7月
    8/3       官方非制造业PMI               7月
    8/5       汇丰服务业PMI                     7月
    8/8       进出口贸易数据                     7月
    8/9       工业品价格指数(PPI)                7月
              居民消费价格指数(CPI)               7月
              固定资产投资(不含农户)              7月
              社会消费品零售总额                  7月
              工业增加值                        7月
              房地产投资和销售情况月度报告         7月
    8/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     7月
    8/22      汇丰制造业PMI初值                  8月
    8/27      规模以上工业企业利润               1-7月
    
    9月
    9/1       官方制造业PMI                      8月
    9/2       汇丰制造业PMI终值                  8月
    9/3       官方非制造业PMI               8月
    9/4       汇丰服务业PMI                      8月
    9/8       进出口贸易数据                      8月
    9/9       工业品价格指数(PPI)                 8月
              居民消费价格指数(CPI)               8月
    9/10      固定资产投资(不含农户)              8月
              社会消费品零售总额                  8月
              工业增加值                         8月
              房地产投资和销售情况月度报告          8月
    9/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      8月
    9/23      汇丰制造业PMI初值                  9月
    9/27      规模以上工业企业利润               1-8月
    9/30      汇丰制造业PMI终值                  9月
    
    10月
    10/1      官方制造业PMI                      9月
    10/3      官方非制造业PMI               9月
    10/4      汇丰服务业PMI                     9月
    10/12     进出口贸易数据                     9月
    10/14     工业品价格指数(PPI)                9月
              居民消费价格指数(CPI)               9月
    10/18     国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)               9月
              社会消费品零售总额                  9月
              工业增加值                        9月
              房地产投资和销售情况月度报告         9月
    10/22     70个大中城市住宅销售价格月度报告     9月
    10/24     汇丰制造业PMI初值                 10月
    10/27     规模以上工业企业利润               1-9月
    
    11月
    11/1      官方制造业PMI                     10月
              汇丰制造业PMI终值                  10月
    11/3      官方非制造业PMI               10月
    11/5      汇丰服务业PMI                     10月
    11/8      进出口贸易数据                     10月
    11/9      工业品价格指数(PPI)                10月
              居民消费价格指数(CPI)              10月
              固定资产投资(不含农户)              10月
              社会消费品零售总额                  10月
              工业增加值                         10月
              房地产投资和销售情况月度报告          10月
    11/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告      10月
    11/21     汇丰制造业PMI初值                  11月
    11/28     规模以上工业企业利润              1-10月
    
    12月
    12/1      官方制造业PMI                      11月
    12/2      汇丰制造业PMI终值                  11月
    12/3      官方非制造业PMI              11月
    12/4      汇丰服务业PMI                      11月
    12/8      进出口贸易数据                      11月
    12/9      工业品价格指数(PPI)                 11月
              居民消费价格指数(CPI)               11月
    12/10     固定资产投资(不含农户)              11月
              社会消费品零售总额                  11月
              工业增加值                         11月
              房地产投资和销售情况月度报告          11月
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告      11月
    12/27     规模以上工业企业利润              1-11月

    注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
       详情请查看国家统计局网站
       here
      2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并
公布.(完）

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