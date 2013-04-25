中港股业绩：民生银行一季度实现净利110.15亿元，同比增长两成

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透上海4月25日 - 中国民生银行股份有限公司 周四公告称，一季度实现归属于母公司股东净利润110.15亿元，同比增长20.09%；当期实现每股收益0.39元，同比增长14.71%。
刊登在上海证券交易所的公告显示，截至报告期末，该行资产总额32,998.81亿元，负债总额31,162.13亿元，分别比上年末增长2.74%和2.39%。
报告期末，民生银行不良贷款率为0.76%，与上年末持平；拨备覆盖率为324.51%，比上年末提高9.98个百分点，贷款拨备率2.47%，比上年末提高0.08个百分点。
本周稍早，另两家股份制银行--兴业银行 和平安银行 先后公布首季业绩，其中前者净利同比增长逾三成，后者增幅则仅4.67%。
民生银行A股周四早盘报9.86元，跌0.27元，或2.67%；过去三个月累计上涨8.92%。(完)
参看详情，可点选上交所网站(here) (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。