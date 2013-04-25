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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 10:34 BJT

中港股业绩：民生银行一季度实现净利110.15亿元，同比增长两成

路透上海4月25日 - 中国民生银行股份有限公司 周四公告称，一季度实现归属于母公司股东净利润110.15亿元，同比增长20.09%；当期实现每股收益0.39元，同比增长14.71%。

刊登在上海证券交易所的公告显示，截至报告期末，该行资产总额32,998.81亿元，负债总额31,162.13亿元，分别比上年末增长2.74%和2.39%。

报告期末，民生银行不良贷款率为0.76%，与上年末持平；拨备覆盖率为324.51%，比上年末提高9.98个百分点，贷款拨备率2.47%，比上年末提高0.08个百分点。

本周稍早，另两家股份制银行--兴业银行 和平安银行 先后公布首季业绩，其中前者净利同比增长逾三成，后者增幅则仅4.67%。

民生银行A股周四早盘报9.86元，跌0.27元，或2.67%；过去三个月累计上涨8.92%。(完)

参看详情，可点选上交所网站(here) (发稿 吴芳/李宏薇; 审校 杨淑祯)

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