台湾金融：寿险业抛售〞持有到期〞项下债券，其利得分配受限--报载

路透台北4月25日 - 台湾本地工商时报周四报导，针对台湾的寿险业者抛售会计报表中〞持有到期〞项目之下的债券，金管会内部会议已决定，寿险公司若大量出售持有到期项下债券，违反长期投资意图，则出售债券利得不得分配给股东；未来申请上市柜时，此部分利益不得计入上市门槛计算；RBC计算时，要将不当处分债券利得扣除。 该报导称，某特定的大型寿险公司即因此禁令，RBC(自有资本与风险资本之比率,资本适足率)大幅下降到接近200%的水准，金管会希望以此吓阻寿险公司卖老债冲获利，造成未来利差损问题扩大。

工商时报表示，为了担心未来接轨IFRSs的保险会计第二阶段，寿险业会因利差损问题大量增提准备金，造成财务问题，目前金管会已开始紧盯寿险公司的投资行为、股利政策。同时金管会也要求寿险业依无风险利率加计流动性贴水，计算责任准备金是否充足，不足的公司要提出逐年增提计画。

工商时报报导，去年金管会已发现有大型寿险公司大量出售早年买入的债券，冲高获利，因此今年即要求寿险公司要分配股利时，必须先送金管会同意，如中国人寿 、三商美邦人寿 都有送件申请，目前仅中寿获准发0.2元的现金股利。