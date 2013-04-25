台湾金融：寿险业抛售〞持有到期〞项下债券，其利得分配受限--报载

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透台北4月25日 - 台湾本地工商时报周四报导，针对台湾的寿险业者抛售会计报表中〞持有到期〞项目之下的债券，金管会内部会议已决定，寿险公司若大量出售持有到期项下债券，违反长期投资意图，则出售债券利得不得分配给股东；未来申请上市柜时，此部分利益不得计入上市门槛计算；RBC计算时，要将不当处分债券利得扣除。 该报导称，某特定的大型寿险公司即因此禁令，RBC(自有资本与风险资本之比率,资本适足率)大幅下降到接近200%的水准，金管会希望以此吓阻寿险公司卖老债冲获利，造成未来利差损问题扩大。
工商时报表示，为了担心未来接轨IFRSs的保险会计第二阶段，寿险业会因利差损问题大量增提准备金，造成财务问题，目前金管会已开始紧盯寿险公司的投资行为、股利政策。同时金管会也要求寿险业依无风险利率加计流动性贴水，计算责任准备金是否充足，不足的公司要提出逐年增提计画。
工商时报报导，去年金管会已发现有大型寿险公司大量出售早年买入的债券，冲高获利，因此今年即要求寿险公司要分配股利时，必须先送金管会同意，如中国人寿 、三商美邦人寿 都有送件申请，目前仅中寿获准发0.2元的现金股利。
金管会也发现有寿险公司进行资产重分类，将备供出售项下债券，分入持有到期项下，即市价波动不必列入净值，改以成本列帐，只揭露公平价格。寿险业者说，有些公司在〞洗债券〞，即大量卖出老债，实现获利后，再买回同一批债券，表面上债券数量不变，但持有成本已被垫高。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。