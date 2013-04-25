中国金融：去年末银行业金融机构不良率降0.22百分点至1.56%

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透北京4月25日 - 中国银监会发布的2012年报显示，截至去年底时，中国银行业金融机构不良贷款率为1.56%，同比下降0.22个百分点；但不良贷款余额1.07万亿元，比年初增加234亿元。
银监会网站新闻引述年报数字称，中国银行业金融机构共有法人机构3,747家，资产总额133.6万亿元人民币，同比增长17.9%；负债总额125.0万亿元，同比增长17.8%。
中国商业银行整体加权平均资本充足率13.25%，同比上升0.54个百分点；贷款损失准备金余额1.46万亿元，比年初增加2,653亿元；拨备覆盖率295.5%，同比上升17.3个百分点。
银监会表示，今年将确保银行业安全稳健运行，推动银行业改善金融服务，近期将特别做好四川雅安震区灾后重建的信贷支持；全面推进银行业金融机构改革转型，提高银行业稳健经营的内生动力，加强存款人和金融消费者权益保护。
其并称，目前中国民间资本持股占比在中小商业银行已近50%，在农村合作金融机构超过90%，这对银行业金融机构优化股本结构、提高治理水平产生了积极影响。
中国银监会3月公布的数据显示，商业银行2012年12月末不良贷款率为0.95%，同比下降0.01个百分点；同期不良贷款余额4,929亿元人民币，同比上升647亿元。
中国银监会上周召开今年首次经济金融形势通报会称，下阶段要关注不良贷款，提高贷款五级分类准确性和资产质量真实性，加强风险处置。 （完）
预览详情，请点选中国银监会网站（here） (发稿 李航; 审校 林高丽)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。