《台湾重要政经日程》--4月25日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
===================今日重要政经消息=====================
4/25(四)
--10:00 台湾经济研究院4月景气经济情势。
--11:00 星展银行 第二季投资展望记者会。
--13:30 台湾中国人寿 50周年记者会。
--14:00 高盛资深中国经济学家崔历举行中国总体经济展望记者会。
--16:10 央行公布3月货币总计数M2年增率，2月年增3.53%。
==================近期重要政经消息======================
4/30(二)
--财政部标售财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，5月2日发行。
--14:00 台综院举办“习近平时代两岸关系展望”。 *--友达 公布首季获利。
5/1(三)
--金融市场因劳动节休市一日。
5/2(四)
--10:00 汇丰4月制造业采购经理指数(PMI)，上月为51.2。 *--15:00 宏达电 投资人说明会。
5/3(五)
--14:00 台湾国泰金控 第一季投资人说明会。
5/6(一)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.39%。
--16:00 央行公布外汇存底，上月底时为4,018.9亿美元。
5/7(二)
--16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口年增3.3%。
5/10(五)
--13:30 台积电 公布4月营收。
--14:00 联电 公布4月营收。
5/15(三)
--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。
5/20(一)
--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
5/22(三)
--16:00 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。
5/23(四)
--16:00 经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。