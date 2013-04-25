EIA库存周报：美国上周原油库存增加，汽油库存因炼厂利用率降低而下滑

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透纽约4月24日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存上扬，因进口增加，汽油库存则减少近400万桶，因炼厂产能利用率降低。
截至4月19日当周美国原油库存增加94.7万桶，至3.8859亿桶，路透调查访问的分析师此前预估为增加150万桶。
EIA指出，上周美国原油进口增加13.1万桶，至每日752万桶。
汽油库存上周大幅下滑，因炼厂产能利用率降低2.8个百分点至83.5%。路透调查分析师原预期炼厂产能利用率上扬0.3个百分点。
EIA称，汽油需求四周均值较上年同期水准下滑1.7%。
包含柴油和取暖油在内的馏分油库存增加9.7万桶，分析师原预估增加30万桶。
“报告略显悲观。汽油库存下滑主要是因为炼厂产能利用率降低，”Excel Futures的Mark Waggoner称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。