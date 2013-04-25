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市场报道 | 2013年 4月 25日 星期四 09:01 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存增加，汽油库存因炼厂利用率降低而下滑

路透纽约4月24日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存上扬，因进口增加，汽油库存则减少近400万桶，因炼厂产能利用率降低。

截至4月19日当周美国原油库存增加94.7万桶，至3.8859亿桶，路透调查访问的分析师此前预估为增加150万桶。

EIA指出，上周美国原油进口增加13.1万桶，至每日752万桶。

汽油库存上周大幅下滑，因炼厂产能利用率降低2.8个百分点至83.5%。路透调查分析师原预期炼厂产能利用率上扬0.3个百分点。

EIA称，汽油需求四周均值较上年同期水准下滑1.7%。

包含柴油和取暖油在内的馏分油库存增加9.7万桶，分析师原预估增加30万桶。

“报告略显悲观。汽油库存下滑主要是因为炼厂产能利用率降低，”Excel Futures的Mark Waggoner称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)

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