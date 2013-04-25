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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 09:12 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月25日-5月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月25日(四)

约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan在约翰内斯堡大学就南非发展和持续性挑战发表讲话。

利马--世界经济论坛拉美会议(最后一日)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

4月26日(五)

圣地亚哥--智利央行公布4月议息会议记录。

墨西哥--墨西哥央行公布货币政策声明。

阿卡普尔科--墨西哥央行总裁卡斯腾斯和财长Luis Videgaray将出席墨西哥银行业年度会议。

布拉格--国际货币基金组织(IMF)官员与中东欧央行官员召开会议，讨论外资银行在银行体系中的作用、监管以及行业发展等问题。会议发言者包括奥地利央行总裁诺沃特尼、波兰央行总裁贝尔卡、捷克央行总裁Miroslav Singer、罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa和欧洲复兴开发银行首席经济学家Erik Berglof。

4月29日(一)

新加坡--国际货币基金组织(IMF)公布亚太地区经济展望报告。(0300)

4月30日(二)

暂无重要经济事件公布。

5月1日(三)

暂无重要经济事件公布。

5月2日(四)

新德里--亚洲开发银行第46届年会(至5月5日)。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 张若琪)

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