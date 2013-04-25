《新兴市场重要经济事件预告》--4月25日-5月2日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
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4月25日(四)
约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan在约翰内斯堡大学就南非发展和持续性挑战发表讲话。
利马--世界经济论坛拉美会议(最后一日)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
4月26日(五)
圣地亚哥--智利央行公布4月议息会议记录。
墨西哥--墨西哥央行公布货币政策声明。
阿卡普尔科--墨西哥央行总裁卡斯腾斯和财长Luis Videgaray将出席墨西哥银行业年度会议。
布拉格--国际货币基金组织(IMF)官员与中东欧央行官员召开会议，讨论外资银行在银行体系中的作用、监管以及行业发展等问题。会议发言者包括奥地利央行总裁诺沃特尼、波兰央行总裁贝尔卡、捷克央行总裁Miroslav Singer、罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa和欧洲复兴开发银行首席经济学家Erik Berglof。
4月29日(一)
新加坡--国际货币基金组织(IMF)公布亚太地区经济展望报告。(0300)
4月30日(二)
暂无重要经济事件公布。
5月1日(三)
暂无重要经济事件公布。
5月2日(四)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(至5月5日)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开议息会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 张若琪)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。