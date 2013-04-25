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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 09:11 BJT

全球金市：金价小跌，ETF持续平仓且股市上扬打击买气

0015GMT，现货金 下跌2.14美元至每盎司1,428.66美元。金价在4月12日和15日两天共计下挫225美元，跌势之突然令黄金投资者和多头措手不及。

美国期金 上升4.40美元至每盎司1,428.10美元。

全球最大的黄金市场交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 公布，周三的黄金持仓量减少0.38%至1,092.98吨的数年低点，周二为1,097.19吨。

亿万富豪投资人John Paulson周三对投资者表示，他仍坚持投资黄金，即便金价短期内可能出现更多震荡。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/徐文焰；审校 于春红/白云)

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