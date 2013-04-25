全球金市：金价小跌，ETF持续平仓且股市上扬打击买气

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
0015GMT，现货金 下跌2.14美元至每盎司1,428.66美元。金价在4月12日和15日两天共计下挫225美元，跌势之突然令黄金投资者和多头措手不及。
美国期金 上升4.40美元至每盎司1,428.10美元。
全球最大的黄金市场交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 公布，周三的黄金持仓量减少0.38%至1,092.98吨的数年低点，周二为1,097.19吨。
亿万富豪投资人John Paulson周三对投资者表示，他仍坚持投资黄金，即便金价短期内可能出现更多震荡。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中/徐文焰；审校 于春红/白云)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。