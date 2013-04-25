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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 09:13 BJT

韩国汇市：韩元上涨，因第一季GDP数据优于预期且股市上涨

韩国央行周四稍早公布的数据显示，韩国第一季经济经季节调整较第四季成长0.9%，为两年来最大，且较市场预期为佳。

韩元兑美元本周迄今上涨0.5%，但韩国当局疑似进场干预阻升韩元兑日圆，以保护当地出口商的价格竞争力，使得韩元升势受限。

韩国综合股价指数 涨0.3%报1,941.48点。

6月三年期公债期货 涨0.01点报106.77。

0040GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,115.2 1,117.7

日圆/韩元 11.2025/078 11.2269/341

韩国公债期货* 106.77 106.76

韩国综合股价指数 1,941.48 1,935.31

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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