韩国汇市：韩元上涨，因第一季GDP数据优于预期且股市上涨

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
韩国央行周四稍早公布的数据显示，韩国第一季经济经季节调整较第四季成长0.9%，为两年来最大，且较市场预期为佳。
韩元兑美元本周迄今上涨0.5%，但韩国当局疑似进场干预阻升韩元兑日圆，以保护当地出口商的价格竞争力，使得韩元升势受限。
韩国综合股价指数 涨0.3%报1,941.48点。
6月三年期公债期货 涨0.01点报106.77。
0040GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,115.2 1,117.7
日圆/韩元 11.2025/078 11.2269/341
韩国公债期货* 106.77 106.76
韩国综合股价指数 1,941.48 1,935.31
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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/戴素萍 审校 于春红)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。