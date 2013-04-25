香港个股：俄铝透过出售少量Norilsk Nickel股份解决股东纠纷

路透香港4月25日 - 全球最大铝生产商--俄罗斯铝业联合公司 周四称，该公司已经透过出售少量Norilsk Nickel的股份以解决股东纠纷。

Norilsk Nickel为全球最大的镍和钯生产商及铂和铜的主要生产商之一,截至去年12月为止由Interros及俄铝分别持有约28%及25.13%的权益，惟两家股东就2008年的合作协议产生纠纷和申索，直至去年底透过引入富豪Roman Abramovich试图解决有关纷争。

俄铝今早在联交所进一步公告，预期Abramovich联属的Crispian Investments Limited将会向俄铝及Interros收购Norilsk Nickel的股份及美国预托证券，合共相当于Norilsk Nickel股本（不包括库存股份）的5.87%。

俄铝表示，该公司已于4月24日按每股现金160美元向Crispian出售合共3,873,537股Norilsk Nickel股份，总金额约6.2亿美元，拟用作预付尚欠Sberbank的债项。

Norilsk Nickel的股东纠纷扰攘多年，对俄铝亦产生影响，此前俄铝根据Norilsk Nickel网上发表的财务报表来修订本身的业绩资料，其中俄铝2012年度净亏损由5,500万美元修订为3.37亿美元。

俄铝周三收报3.94港元，过去三个月累计跌逾18%。（完）

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