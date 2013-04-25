香港个股：俄铝透过出售少量Norilsk Nickel股份解决股东纠纷

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透香港4月25日 - 全球最大铝生产商--俄罗斯铝业联合公司 周四称，该公司已经透过出售少量Norilsk Nickel的股份以解决股东纠纷。
Norilsk Nickel为全球最大的镍和钯生产商及铂和铜的主要生产商之一,截至去年12月为止由Interros及俄铝分别持有约28%及25.13%的权益，惟两家股东就2008年的合作协议产生纠纷和申索，直至去年底透过引入富豪Roman Abramovich试图解决有关纷争。
俄铝今早在联交所进一步公告，预期Abramovich联属的Crispian Investments Limited将会向俄铝及Interros收购Norilsk Nickel的股份及美国预托证券，合共相当于Norilsk Nickel股本（不包括库存股份）的5.87%。
俄铝表示，该公司已于4月24日按每股现金160美元向Crispian出售合共3,873,537股Norilsk Nickel股份，总金额约6.2亿美元，拟用作预付尚欠Sberbank的债项。
Norilsk Nickel的股东纠纷扰攘多年，对俄铝亦产生影响，此前俄铝根据Norilsk Nickel网上发表的财务报表来修订本身的业绩资料，其中俄铝2012年度净亏损由5,500万美元修订为3.37亿美元。
俄铝周三收报3.94港元，过去三个月累计跌逾18%。（完）
浏览俄铝其他新闻，请点选〔0486.HK–CMN〕
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：（here）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。