台湾货币市场：短率持稳低档，央行冲销力道持续微幅扩大

* 短率持稳于底部

* 央行冲销力道微幅扩大

* 短票发票量增

记者 林妙容

路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周四持稳于底部，央行近日微幅扩大冲销力道，虽对本旬以来的高涨资金水位助益不大，但至少稳定资金情势，令短率安于当前区间。

市场资金调度人士指出，整体银行业的当日超额准备已有所下降，上日来到本旬罕见的14亿台币水准，不再动辄每天有百亿台币的闲置资金，市场资金水位虽然依旧浮滥，但不再快速累积，加上今明两日央行存单到期量平稳，预估本周资金最宽松的时期已过，将能安然度过。

“看起来这礼拜的变化应该不大了，没有什么其他因素。”一位银行资金调度人士说。

不过市场人士指出，下周二(30日)财政部将标售极为罕见的超短28天期国库券，由于本周91天期国库券决标贴现率破底至0.43% ，加上外商银行资金水位未能明显去化，料仍由外银主导标售利率，暂时以一周内短天期拆款利率作为比价标的。

本地时间11:22时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元 升1.16角报29.716。早盘走升创近五周盘中高位，韩元今日表现强势，带动台币持续走强，令部份原先观望的出口商也进场抛汇，早盘成交量略有增温，开盘50分钟成交约1.12亿美元。

**台股 午间微跌0.07%报8,017.72点；成交量 报456.15亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%，较前交易日微升。今日区间在0.386-0.390%，上日在0.295-0.43%；一周拆款利率在0.388-0.43%，上日在0.35-0.42%。

**短票发票量增**

在短票市场方面，一大型票券商称今日发票量增加，资金缺口稍有扩大，但因银行端及企业客户资金满溢，利率不受影响，只是调度时间较平日稍长。不过银行端也抱怨，由于票券商近来以短期拆款支应资金缺口的情况日增，也排挤银行可承作的票源。

“票券商现在都不太愿意卖票，用拆款养到期，所以也没有月底/季底效应了。”一银行资金调度人士说。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。

今日央行存单到期3,883.85亿台币，发行金额待稍晚央行公布。

本周五央行存单到期1,521亿台币，并有一期20年公债发行，金额300亿台币。

下周央行存单到期总量平稳且平均，总数为7,151.15亿台币，落点分别为周一3,192.05亿、周二1,151亿、周四2,701.1亿及周五107亿。周二并有一期国库券到期，金额300亿；周四则有一期国库券发行，金额150亿。下周三为劳动节，金融市场休市一天。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为14亿台币；累计超额准备为4,705亿台币，加计前期1%的超额准备为5,220亿台币。

**公债附买回利率靠拢区间低位**

公债与公司债附买回(RP)成交利率续往区间低位靠拢。由于近期仅有零星几档公司债或公债交割，筹码供应来不及去化市场的庞大资金，令RP利率呈现稳中趋跌之势，惟欲将低档下调，也面临客户的高度抗性。

交易商认为，在券源稀少的状况下，市场仍以到期续作为主，在续约的同时，会将RP利率往区间低档调整，客户也多愿意接受。也有听闻部分证券商将公司债RP利率进一步下调至0.75-0.76%。

“最近公债与公司债到期续约有降1个基点，往区间低点靠拢。但要再向下，客户会说先不要。”一证券商调度人士说。

另一票券商调度人士则称，客户虽然嘴上嫌利率太低，但都不将资金移走。“只靠一张嘴巴，但事实上找不到券。〞

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，低档成交比重渐增。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。