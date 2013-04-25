台湾央行：共发行3,887亿台币存单，存单余额增3.15亿

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透台北4月25日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,887亿台币存单，若相较存单到期金额3,883.85亿，存单发行余额增3.15亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,815.00
91天期 0.93 46.00
182天期 1.05 26.00
央行上日共发行7,040.75亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,501.9亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为14亿台币；累计超额准备为4,705亿台币，加计前期1%的超额准备为5,220亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。