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货币新闻 | 2013年 4月 25日 星期四 16:49 BJT

台湾央行：共发行3,887亿台币存单，存单余额增3.15亿

路透台北4月25日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,887亿台币存单，若相较存单到期金额3,883.85亿，存单发行余额增3.15亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,815.00

91天期 0.93 46.00

182天期 1.05 26.00

央行上日共发行7,040.75亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,501.9亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为14亿台币；累计超额准备为4,705亿台币，加计前期1%的超额准备为5,220亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)

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