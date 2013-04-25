港报社评：圆汇破百可期，货币战荡暗涌--信报4月25日

日本股市昨天创近五年新高，日经指数升上13,800点水平之上，港股也藉外围之势反弹。与此同时，日圆兑美元汇价再度逼近一百大关。明显看到，G20财长及央行会议支持「安倍经济学」，意味日本央行的超宽松措施「有松无紧」，誓要走出通缩「万恶之源」，圆汇「破百」应已无悬念。 本周五（26日），日本央行将公布新议息结果，照目前情况看，央行的操作目标已从无抵押的银行同业隔夜贷款利率，转向金融机构在央行的往来存款账户余额，给银行增加超额准备金，每年扩大六十至七十万亿日圆基础货币，如今若要加大宽松力度，相信只能再扩大买入长期国债的规模。 面对日圆贬值来势汹汹，与日本出口货品有重叠性的竞争对手南韩，不满之情溢于言表。南韩财政部长玄?锡日前批评，该国出口已「亮起红灯」，日圆贬值对该国的伤害比北韩挑衅的威胁更大，口?相当不客气。 事实上，南韩出口占GDP近一半，贸易依存度之大可见一斑，因而日圆兑美元跌破一百的水平，无可避免对南韩经济构成冲击，进一步削弱当前疲弱的增长动力，最终强化央行调低基准利率的政策需要。 虽然G20认同日本把货币宽松推到极致，只是为了刺激内需。然而，如此庞大的宽松规模，必然导致圆汇长期走贬。难怪在G20会议前夕，一再强调反对「货币竞争性」贬值，反映继欧美之后，日本变本加厉的货币量化宽松，的确有引发贸易竞争对手反击的实在风险，否则何须无的而放矢。 日股昨天创58个月来新高，出口企业受日圆贬值之惠，股价上扬。不过同样清楚看到，若日圆跌破一百关口后继续大幅度地下跌，超出贸易竞争对手可承受的限度，必然惹来政策性回应。 如今南韩承受的限度是否抵达临界值很难一概而论，但日股升圆汇跌带来有利推高通胀的作用，迄今却不断得到强化；加上G20对日本的货币量化超宽松政策「背书」，不仅使各国量化宽松的政策博弈有激化之虞，令货币战荡起暗涌，若个别国家仿效日本施以激进的货币政策，也势必迅速剧化货币竞争性贬值的风险。