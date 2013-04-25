《中国报摘》--其他报纸重要消息4月25日

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
**上海证券报**
--中国建投投资研究院和社会科学文献出版社发布2013年《投资蓝皮书》称，未来20年是中国城乡变动最剧烈的时期。到2030年城镇化水平将达到70%，中国总人口将超过15亿人，届时居住在城市和城镇的人口将超过10亿人，即届时农村人口将减少1/3以上，有3亿人由农村移居到城市和城镇。
--最新保险业经营数据显示，3月保险资金投资一改此前单月连续追加态势，环比下滑27.16%。截至3月末保险资金投资总额约4.69万亿元人民币，其中一季度追加1,779亿元。从单月看，3月保险资金投资增加331.49亿元，追加明显放缓。
--TCL集团 一季度实现净利润3.04亿元，同比大幅增长691.65%。该公司持股比例占55%的华星光电转入收获期，成为其净利暴增的一大动力。
--京东方 一季度实现净利2.86亿元，同比增长158%。盈利得益于面板需求的增加和价格的上涨。
**证券时报**
-- 大型券商--海通证券 一季度实现净利润14.34亿元，同比增长36.68%。
**第一财经日报**
--地方融资平台融资渠道多样化、隐蔽化的趋势越发明显。在银行、债市、信托等渠道外，私募股权投资机构正在成为地方政府融资平台的另一“秘密通道”。
--从知情人士处获悉，国泰君安证券预计于5月份启动A股首次公开发行(IPO)申报程序。上市申报的保荐机构为银河证券和华融证券，主承销商初步定为银河证券、华融证券和平安证券。其中，银河证券与国泰君安为上市互保机构。
**金融时报**
--央行统计报告显示，截至3月末，共有小额贷款公司6,555家，贷款余额6,357亿元，全年新增贷款434亿元。
**人民日报**
--国家卫生和计划生育委员会发布人感染H7N9禽流感疫情，23日16时至24日16时，内地未报告新增人感染H7N9禽流感病例。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。