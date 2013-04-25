《中国报摘》--其他报纸重要消息4月25日

**上海证券报**

--中国建投投资研究院和社会科学文献出版社发布2013年《投资蓝皮书》称，未来20年是中国城乡变动最剧烈的时期。到2030年城镇化水平将达到70%，中国总人口将超过15亿人，届时居住在城市和城镇的人口将超过10亿人，即届时农村人口将减少1/3以上，有3亿人由农村移居到城市和城镇。

--最新保险业经营数据显示，3月保险资金投资一改此前单月连续追加态势，环比下滑27.16%。截至3月末保险资金投资总额约4.69万亿元人民币，其中一季度追加1,779亿元。从单月看，3月保险资金投资增加331.49亿元，追加明显放缓。

--TCL集团 一季度实现净利润3.04亿元，同比大幅增长691.65%。该公司持股比例占55%的华星光电转入收获期，成为其净利暴增的一大动力。

--京东方 一季度实现净利2.86亿元，同比增长158%。盈利得益于面板需求的增加和价格的上涨。

**证券时报**

-- 大型券商--海通证券 一季度实现净利润14.34亿元，同比增长36.68%。

**第一财经日报**

--地方融资平台融资渠道多样化、隐蔽化的趋势越发明显。在银行、债市、信托等渠道外，私募股权投资机构正在成为地方政府融资平台的另一“秘密通道”。

--从知情人士处获悉，国泰君安证券预计于5月份启动A股首次公开发行(IPO)申报程序。上市申报的保荐机构为银河证券和华融证券，主承销商初步定为银河证券、华融证券和平安证券。其中，银河证券与国泰君安为上市互保机构。

**金融时报**

--央行统计报告显示，截至3月末，共有小额贷款公司6,555家，贷款余额6,357亿元，全年新增贷款434亿元。

**人民日报**

--国家卫生和计划生育委员会发布人感染H7N9禽流感疫情，23日16时至24日16时，内地未报告新增人感染H7N9禽流感病例。(完)