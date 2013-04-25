港报社评：苹果托股价，误以财技代科技--经济日报4月25日

苹果斥千亿美元回购股份及增派息，在股价、盈利俱泻的重压下，总裁库克显然欲靠财技托市，惟此消极下策难振苹果。上策固是推出具颠覆性的新产品，开辟新战场；退而求其次，则应聆听市场力守高度成熟的智能手机阵地。 库克遂宣布未来三年将大举回购股份、大增派息回馈股东，此举却与投资者对苹果印象大相迳庭，因市场眼中的苹果是以科技创新为引擎，推动股价，现库克却图消极派钱挡怨气。若他希望重振苹果，那关键是克服两难关。 其一，要有能力开辟新战场。苹果教主乔布斯在生时，苹果能不断推出划时代新产品，开辟新战场超越同侪，一浪接一浪地改变消费者生活习惯与科技业生态，吸引消费者一次又一次追捧，后来者只能跟风穷追，先行者的苹果自能赚取极丰厚利润。 其二，要在现有战场续取优势。若库克未能开辟新战场，就要竭力守住iPhone在智能手机市场阵地。 今天的智能手机已是高度成熟、竞争激烈的商品，苹果须推出更迎合顾客的产品，惜库克仍坚持小屏幕才是最好，与消费者期望苹果推大屏幕手机有极大落差，既难令旧客回头，能否止住苹果迷流失亦成疑。 电子产品肉搏战激烈，不能前进就可能大倒退，苹果股价能否守住400美元，库克的财技仅短期伎俩，真正关键取决于苹果有否能力开辟统领新战场，或至少扩大旧战场优势，否则苹果股价难止泻，库克的大位亦恐难坐久。