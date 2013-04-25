港报社评：汤显明中联办互动频仍，所为何事廉署须讲清楚--明报4月25日

前任廉政专员汤显明在任期间，有关廉署酬酢和送礼的不当开支，本报记者进一步整理、排查相关资料后，发现超支背后一些情，例如汤显明与中联办之间的关系，更值得关注。「廉政门」使廉署形象蒙污，人员士气受打击，挫伤了公对廉署的信任；廉署若要重振旗鼓，必须坦诚交代汤显明在任期间发生了什么事，才可以扫除阴影，恢复公的信任。昨日，现任廉政专员白韫六表示将以大公无私原则，全面配合立法会议员跟进事件，白韫六这个态度值得肯定，立法会应该把握机会厘清事态，找出真相，协助廉署重建公信力。 汤显明与中联办官员互动，所为何事？廉署工作主要是肃贪倡廉、推动廉洁教育、接待访客介绍经验等，中联办官员想了解其工作梗概，可以理解；但是，以汤显明与中联办官员互动次数、与宴请对象基本上集中黄兰发和谢小青两人，若说见面目的只是为了解和介绍廉署一般工作，不合情理。然则，廉署工作与中联办应无交集，汤显明与中联办官员却互动频仍，所为何事，若不交代清楚，难免使人有诸多联想。 特首是廉政专员的直属上司，历任港督、特首为了避嫌，鲜有过问廉署的事，不过，当年成立廉署的一些特定做法，39年后是否足以应对日新月异的情，值得讨论。特首梁振英应该想一想，是否要对廉署作一次全身体检，然后针对性地强化一些环节，例如是否仿效监警会之监督警队，成立类似组织监督廉署，完善其肃贪倡廉职能，现在是适当作出改变的时候。